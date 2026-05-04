Через территорию Азербайджана транзитом в Армению отправлены 10 вагонов удобрений - ОБНОВЛЕНО

Осуществлена очередная поставка груза из России в Армению транзитом через Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик отправлены 10 вагонов удобрений общим весом 678 тонн.

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлено 10 вагонов с удобрениями.

Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отправка состоится со станции Баладжары в 15:00.

Напомним, что накануне с этой станции в направлении Бёюк Кесик было отправлено 8 вагонов с удобрениями общим весом 536 тонн.

Также отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 25 тыс. тонн зерна, свыше 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

Кроме того, продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день в Армению поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

Источник: Report