Через территорию Азербайджана транзитом в Армению отправлены 10 вагонов удобрений - ОБНОВЛЕНО
Осуществлена очередная поставка груза из России в Армению транзитом через Азербайджан.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик отправлены 10 вагонов удобрений общим весом 678 тонн.
10:18
Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлено 10 вагонов с удобрениями.
Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Отправка состоится со станции Баладжары в 15:00.
Напомним, что накануне с этой станции в направлении Бёюк Кесик было отправлено 8 вагонов с удобрениями общим весом 536 тонн.
Также отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 25 тыс. тонн зерна, свыше 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.
Кроме того, продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день в Армению поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.
Источник: Report