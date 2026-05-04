Кобахидзе и Зеленский провели первую за пять лет встречу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на полях саммита Европейского политического сообщества провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«На встрече, которая состоялась по инициативе украинской стороны, речь зашла об отношениях между странами. Во встрече принимали участие и министры иностранных дел обеих стран», — говорится в сообщении.

Представители властей Грузии и Украины не встречались с 2021 года. В августе 2021 года в ходе официального визита в Киев занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Зеленским.

25 февраля 2022 года Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Это решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ.