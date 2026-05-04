В колледжах Азербайджана отменен прием по специальности «Учитель физкультуры»

В плане приема студентов в средние специальные учебные заведения (колледжи) на 2026/2027 учебный год, утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики, не выделены плановые места по специальности «Учитель физического воспитания» на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре. Было отмечено, что с этого года прием студентов в колледжи по специальности «Учитель физического воспитания» проводиться не будет.

Доводим до сведения абитуриентов, что в соответствии с планом приема на текущий учебный год также не будут функционировать нижеуказанные комиссии: 6401 - учитель физического воспитания (на базе 11-летнего образования) и 152 - учитель физического воспитания (на базе 9-летнего образования).