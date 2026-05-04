Группа азербайджанских ковроделов награждены медалью «Терегги»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских ковроделов медалью «Терегги».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, за плодотворную деятельность в развитии коврового искусства в Азербайджане следующие лица награждены медалью «Терегги»:

Агалыева Нева Шахпаленг гызы

Бабаева Аида Эльман гызы

Бабаева Джейхуна Закир гызы

Эйюбова Рая Шахвелед гызы

Абилова Назиля Алисафа гызы

Ахмедова Шафига Мазаддин гызы

Акберова Ирада Ханага гызы

Алекберова Вюсаля Марифат гызы

Аскерова Кямаля Сардар гызы

Гасанова Халига Йельмар гызы

Гусейнова Дильшад Махмуд гызы

Ганбарова Наргиля Алиага гызы

Гурбанова Садагат Амир гызы

Насирова Жаля Абдулали гызы

Нуриев Алисафа Идрис оглу

Озбекова Гюльгяз Матлабулла гызы

Рагимова Наиля Аллахверди гызы

Шахмурадова Алису Садыг гызы.