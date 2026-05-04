Назначены три новых советника исполнительного директора TƏBİB.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, на указанные должности назначены Рамиль Мухтарзаде, Тохфа Джамилова и Бахадур Рзаев.

Рамиль Мухтарзаде с 2023 года до настоящего времени занимал должность руководителя департамента стратегического развития и экономического анализа в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Тохфа Джамилова с 2026 года работала советником председателя правления в Азербайджанском институте пищевой безопасности, а затем — начальником отдела стратегического планирования, координации и контроля исполнения в аппарате Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Бахадур Рзаев в 2023–2024 годах являлся руководителем департамента реабилитации, контроля качества и организации услуг в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, а с 2025 года до текущего назначения занимал должность советника председателя правления этого ведомства.