Папа Римский во Всемирный день свободы прессы осудил покушения на журналистов

Папа Римский Лев XIV во Всемирный день свободы прессы осудил нарушения свободы слова и почтил память журналистов, сообщает агентство Reuters.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день свободы прессы... к сожалению, это право часто нарушается, иногда вопиющим образом, иногда в более скрытых формах», — сказал он в проповеди после еженедельной воскресной молитвы.

Папа призвал верующих помнить о журналистах и ​​репортерах, не выживших во время работы в горячих точках.