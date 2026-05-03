«Бакинский марафон 2026» взял старт с Площади государственного флага - ОБНОВЛЕНО

В 10.00 с Площади государственного флага стартовал "Бакинский марафон 2026", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.



За победу в марафоне сражаются 25 тысяч участников из Азербайджана, США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.



Как и прежде, в нынешнем соревновании примут участие лица с ограниченными физическими возможностями, а также люди с синдромом Дауна.



Участники Бакинского марафона, который впервые пройдет на дистанции 42 км и завершится на территории Sea Breeze, поборются за первые три места в мужском и женском зачетах.

