На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы

На юге и юго-востоке Турции сильный шторм с ливнями, градом и порывистым ветром привел к человеческим жертвам, десяткам пострадавших и повреждению инфраструктуры. Основной удар стихии пришелся на провинции Газиантеп и Шанлыурфа.

Как пишет издание Takvim, в Газиантепе из-за непогоды пострадали 23 человека. В городе и окрестностях фиксировались подтопления, повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры. Река Аллебен местами вышла из берегов, а в отдельных районах сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Также сообщалось о смерче, торнадо в районе Огузели.

В провинции Шанлыурфа последствия оказались еще тяжелее: по данным TRT Haber, один человек погиб, а 40 — пострадали в районах Биреджик и Вираншехир.

Турецкая метеослужба (MGM) предупреждала о сильных ливнях и грозах 3 мая в районах Газиантепа, Килиса, Шанлыурфы и Адыямана, а вечером — в Диярбакыре, Сиирте и на севере Батмана. Среди основных рисков назывались паводки, подтопления, молнии, град и сильный ветер, прогнозировались перебои в работе транспорта.

4 мая предупреждение было выпущено уже для восточной части Средиземноморского региона Турции: сильные грозовые ливни ожидались в Адане, Османие, Хатае, на востоке Мерсина и юго-западе Кахраманмараша.