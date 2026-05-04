 На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы

First News Media17:05 - Сегодня
На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы

На юге и юго-востоке Турции сильный шторм с ливнями, градом и порывистым ветром привел к человеческим жертвам, десяткам пострадавших и повреждению инфраструктуры. Основной удар стихии пришелся на провинции Газиантеп и Шанлыурфа.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Takvim, в Газиантепе из-за непогоды пострадали 23 человека. В городе и окрестностях фиксировались подтопления, повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры. Река Аллебен местами вышла из берегов, а в отдельных районах сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Также сообщалось о смерче, торнадо в районе Огузели.

В провинции Шанлыурфа последствия оказались еще тяжелее: по данным TRT Haber, один человек погиб, а 40 — пострадали в районах Биреджик и Вираншехир.

Турецкая метеослужба (MGM) предупреждала о сильных ливнях и грозах 3 мая в районах Газиантепа, Килиса, Шанлыурфы и Адыямана, а вечером — в Диярбакыре, Сиирте и на севере Батмана. Среди основных рисков назывались паводки, подтопления, молнии, град и сильный ветер, прогнозировались перебои в работе транспорта.

4 мая предупреждение было выпущено уже для восточной части Средиземноморского региона Турции: сильные грозовые ливни ожидались в Адане, Османие, Хатае, на востоке Мерсина и юго-западе Кахраманмараша.

Поделиться:
293

Актуально

Политика

Джорджа Мелони прибыла в Азербайджан - ФОТО

Мнение

Кризис доверия: Алиев указал Европе на политическую предвзятость ее ...

В мире

Список улиц Баку, где введут временные спецполосы в рамках 13-го Всемирного форума ...

Общество

Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

В мире

​​​​​​​Турция и Армения совместно восстановят мост Ани

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы

Список улиц Баку, где введут временные спецполосы в рамках 13-го Всемирного форума городов

Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Турция закрыла Босфорский пролив

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

DPA: Мерц не поедет в Армению

Замеченная в Ереване «зебра» оказалась окрашенным ослом - ВИДЕО

Последние новости

JIVA приняла участие в первой репетиции конкурса «Евровидение 2026» в Вене – ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Джорджа Мелони прибыла в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:09

Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за участие в саммите ЕПС

Сегодня, 18:00

МЧС обратилось к населению в связи с дождливой и нестабильной погодой

Сегодня, 17:56

Кризис доверия: Алиев указал Европе на политическую предвзятость ее парламентских структур

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Турция и Армения совместно восстановят мост Ани

Сегодня, 17:10

В семье звезды сериала «Vətəndaş A» произошла трагедия – ФОТО

Сегодня, 17:09

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы

Сегодня, 17:05

С этой даты погода в ряде районов страны резко изменится

Сегодня, 17:03

Список улиц Баку, где введут временные спецполосы в рамках 13-го Всемирного форума городов

Сегодня, 16:42

Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

В Азербайджане в учебном центре скончался курсант

Сегодня, 16:30

Утверждено соглашение между Азербайджаном и ООН по WUF13

Сегодня, 16:27

Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 16:25

Группа азербайджанских ковроделов награждены медалью «Терегги»

Сегодня, 16:18

Пашинян и Рютте обсудили вопросы региональной безопасности

Сегодня, 16:05

В колледжах Азербайджана отменен прием по специальности «Учитель физкультуры»

Сегодня, 15:37

Назначены три новых советника исполнительного директора TƏBİB

Сегодня, 15:33

Иран заявляет об ударе, США утверждают, что корабли не пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 15:07
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50