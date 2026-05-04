С этой даты погода в ряде районов страны резко изменится

С 5 по 7 мая в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, предоставленным 1news.az, в отдельных регионах (Нахчыванская АР, Газах-Гянджинская, Карабахская и Восточно-Зангезурская зоны, Балакен-Шекинский, Губа-Гусарский, Горно-Ширванский районы и Центральный Аран) осадки будут интенсивными. 5–6 мая возможны кратковременные ливни, грозы, град, а в горных районах - снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.