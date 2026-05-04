В семье звезды сериала «Vətəndaş A» произошла трагедия – ФОТО

В семье звезды сериала «Vətəndaş A», известной азербайджанской актрисы театра и кино Гюнеш Мехтизаде произошла трагедия.

Скончался супруг актрисы Расим Мехтиев, о смерти которого в социальной сети Facebook сообщили его коллеги. Причиной смерти Р.Мехтиева, работавшего звукорежиссером в медиацентре Xəzər, стала почечная недостаточность.

Отметим, что Гюнеш Мехтизаде и Расим Мехтиев поженились в 2008 году – в браке родились двое детей.