Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч примет участие в конференции в Ереване

Спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч примет участие в международной конференции «Ереванский диалог - 2026».

Данная информация обнародована в расписании международной конференции, сообщают армянские СМИ.

Согласно расписанию, 5 мая Кылыч примет участие в тематическом обсуждении «Южный Кавказ на переломном этапе: перспективы мира и сотрудничества».

Кроме того, спикерами на этом обсуждении выступят вице-председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно.