Кэти Перри выступит с концертом в Баку - ВИДЕО

Мировая звезда Кэти Перри станет хедлайнером юбилейного Гран-при Формулы-1 Qatar Airways Азербайджана 2026.

Гоночный уик-энд Гран-при Формулы-1 Qatar Airways Азербайджана 2026 года, знаменующий десятилетний юбилей гонки, обещает создать еще более зрелищную и неповторимую атмосферу, чем когда-либо прежде, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Операционной компании «Бакинская городская трасса».

Одним из ключевых моментов этой знаковой программы станет живое выступление мировой суперзвезды Кэти Перри в Баку - являясь одной из самых влиятельных и динамичных фигур на мировой музыкальной сцене, артистка представит незабываемое шоу для тысяч болельщиков Формулы-1 в течение особенного вечера 25 сентября.

Кэти Перри является одной из самых успешных исполнительниц в мире. Ее песни набрали более 115 миллиардов прослушиваний по всему миру, а продажи альбомов превысили 70 миллионов копий. Благодаря таким мировым хитам, как «Firework», «Roar» и «Dark Horse», она была удостоена семи «бриллиантовых» наград и получила признание за свои рекордные мировые турне и захватывающие сценические выступления.

Как было объявлено ранее, в концертную программу гоночного уик-энда также войдет всемирно известный диджей и продюсер Кельвин Харрис. Теперь к этому впечатляющему составу присоединяется одно из самых узнаваемых имен мировой сцены - Кэти Перри.

«10-летний юбилей Гран-при Формулы-1 Qatar Airways Азербайджана запомнится не только азартом на трассе, но и экстраординарной музыкальной программой в Баку. Выступление Кэти Перри подарит тысячам болельщиков незабываемую атмосферу, эмоции и настоящий дух фестиваля на протяжении всего гоночного уик-энда» - отмечается в сообщении Операционной компании «Бакинская городская трасса».