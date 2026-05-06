Пешеходов предупредили об опасности нарушения правил на светофорах - ВИДЕО

На регулируемых переходах несоблюдение правил приведет к аварии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЦИУТ (Центре интеллектуального управления транспортом) МВД.

«Часть дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, происходит из-за неправильного использования регулируемых пешеходных переходов. Пешеходы должны знать, что переходить дорогу на красный сигнал пешеходного светофора категорически запрещено - это представляет серьезную угрозу для жизни.

Переходить проезжую часть следует только на зеленый свет, предварительно убедившись, что водители их видят и уступают дорогу. В противном случае ДТП неизбежны», - говорится в сообщении.