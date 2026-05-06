В Вене ожидаются протесты на фоне «Евровидения-2026»: Введены усиленные меры безопасности

Феликс Вишневецкий11:30 - Сегодня
Власти Австрии готовятся к массовым акциям протеста во время финала международного песенного конкурса «Евровидение-2026», который пройдет в Вене. 

Как заявили представители полиции, конкурс станет одним из крупнейших вызовов для системы безопасности страны за последние годы, сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters. 

По данным австрийских правоохранительных органов, протесты, связанные с участием Израиля в конкурсе, могут сопровождаться попытками блокировок и срывов мероприятий - особое внимание уделяется дню финала, когда ожидается наибольшая активность как согласованных, так и несанкционированных акций.

Ситуация вокруг конкурса остается напряженной: ряд национальных вещателей, включая испанский RTVE и ирландский RTE, бойкотируют «Евровидение» из-за участия в конкурсе Израиля. 

На данный момент в Вене зарегистрировано несколько демонстраций - как против участия Израиля, так и в его поддержку. Ожидается, что общее число участников акций может достигнуть 3000 человек. Согласно австрийскому законодательству, все протесты должны быть согласованы не менее чем за 48 часов.

Отмечается, что австрийские власти рассматривают широкий спектр возможных угроз. В частности, в радиусе 1,5 км от площадок проведения конкурса будет введен запрет на использование дронов. Кроме того, для противодействия киберугрозам австрийские службы будут взаимодействовать с Федеральным бюро расследований США, которое создаст специальную группу оперативной поддержки.

Подчеркивается, что несмотря на то, что уровень террористической угрозы в Австрии уже более двух лет остается на втором по величине уровне, конкретных угроз, направленных против «Евровидения», на данный момент не выявлено.

Зрителям и гостям конкурса придется пройти усиленный контроль безопасности, сопоставимый с проверками в международных аэропортах. В частности, допускается пронос только небольших прозрачных сумок. Аналогичные меры будут действовать и в фан-зоне, расположенной перед зданием мэрии Вены.



Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

