За 4 месяца из госбюджета физическим и юридическим лицам возвращено более 96,4 млн манатов

В январе–апреле из государственного бюджета физическим и юридическим лицам было возвращено в общей сложности 96 млн 494,7 тыс. манатов.

Об этом говорится в сообщении Минфина. Возвращенные средства относятся к возврату НДС, уплаченного физическими лицами при приобретении товаров в сфере розничной торговли и общественного питания, а также за услуги в сфере культуры (театр, кино, музеи, концерты), медицинские услуги, включая гостиничные услуги на освобожденных территориях. Кроме того, возврат касается НДС, уплаченного иностранцами при приобретении на территории страны товаров, произведенных в Азербайджане и не предназначенных для коммерческих целей.

Помимо этого, была возвращена часть НДС, уплаченного при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительной деятельностью, а также излишне уплаченные другие налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.