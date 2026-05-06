Генпрокуратура призвала СМИ и пользователей соцсетей ссылаться только на официальные источники по делу о взрыве в онкоцентре

Как сообщалось ранее, врач-радиолог отделения лучевой терапии Национального центра онкологии Асиф Насирли, получивший тяжелые ранения в результате взрыва в данном медицинском учреждении, скончался 5 мая в 21:45 в больнице, где проходил лечение.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в прокуратуре Ясамальского района по данному факту, продолжается.

«Мы просим пользователей социальных сетей и представителей СМИ при распространении информации об указанном происшествии ссылаться только на официальные источники и не обнародовать сведения, не уточнив их достоверность в соответствующих государственных структурах.

Особо подчеркиваем, что защита и предотвращение распространения сведений, составляющих тайну следствия, а также уважительное отношение к правам и законным интересам участников уголовного преследования являются основными правовыми и этическими требованиями закона и профессионального обмена информацией.

С этой точки зрения, для беспрепятственного продолжения процессуальных мер, осуществляемых правоохранительными органами, крайне важно воздерживаться от распространения неподтвержденной, искаженной или недостоверной информации, а также публикаций в форме слухов, которые могут вызвать замешательство и необоснованное беспокойство в обществе», - отмечается в сообщении.

