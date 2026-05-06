Представлена программа основных мероприятий Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума

Представлена программа основных мероприятий Тринадцатой сессии Всемирного форума градостроительства (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

Как сообщили в Операционной компании WUF13, данная программа объединяет представителей различных заинтересованных сторон и групп единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем, передает 1news.az.

В сообщении отмечается, что форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет национальные правительства разных стран, сообщества, специалистов и партнеров для обмена идеями, формирования политических подходов и ускорения действий в области устойчивого городского развития: «Программа позволяет проводить дискуссии высокого уровня через практические и ориентированные на решения платформы, а также интерактивные форматы встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт».

Для получения более подробной информации о каждой категории и ознакомления с полной программой мероприятий WUF13 можно перейти по ссылке: https://wuf.unhabitat.org/main-events

Диалоги: формирование глобальной повестки дня в области жилья

Основу программы WUF13 составляют диалоги высокого уровня, определяющие направление глобальных дискуссий. В рамках этих диалогов будут изучены вопросы инклюзивности и устойчивости обеспечения жильем, а также его связи с городскими системами. Каждый диалог затронет важный аспект жилищного обеспечения:

Глобальный жилищный кризис: каков выход?

Трансформация неформальных поселений и трущоб

Обеспечение жильем в процессе посткризисного восстановления и реконструкции городов

Связь между климатом и жилищной политикой

Социальное и экономическое влияние обеспечения жильем

Новые подходы к финансированию жилищного обеспечения.

Цель этих обсуждений - связать глобальные проблемы с практическими вариантами решений и совместными обязательствами.

Специальные сессии: детальное обсуждение важных градостроительных вопросов

В центре внимания специальных сессий находятся такие темы, как адаптация к климату, жилищное обеспечение, неформальные жилые зоны, обновление городов, цифровизация, механизмы финансирования и инклюзивное городское развитие.

Эти сессии создают платформу для более специфических дискуссий, демонстрируя опыт различных регионов, партнерские связи и инновационные подходы. Сюда входят: жилищное обеспечение в центре внимания глобальных коалиций; специальная сессия страны-хозяйки WUF13; пульс здоровых домов; доступное жилье в Африке (в формате «комнаты компактных сделок» для инвесторов); города как игровая площадка; культурное наследие и инклюзивная урбанистическая регенерация — новый взгляд; от управления отходами к экономике замкнутого цикла; истории с «линий соприкосновения»: развитие городского климатического наследия; инклюзивная урбанистическая устойчивость в малых развивающихся островных государствах; «синяя» экономика и устойчивый туризм, а также специальная итоговая сессия WUF13.

Ассамблеи: сила коллективных голосов

Отмечено, что ассамблеи создают специальные платформы для объединения различных групп единомышленников, выражения их мнений о своей роли и определения общих приоритетов в рамках глобальной градостроительной повестки: «Ассамблеи соберут представителей местных и региональных правительств, общинных организаций, женщин, молодежи, деловых кругов, представителей промышленности и парламентариев для обмена мнениями по основным вопросам урбанистики.

Поощряя диалог между этими группами, ассамблеи будут способствовать отражению различных мнений в результатах мероприятия и усилят коллективную деятельность по устойчивому городскому развитию».

Круглые столы: переход от диалога к действию

В рамках форума также будут организованы круглые столы — ориентированные на действия сессии, объединяющие партнеров и коллег для обмена мнениями по ключевым вопросам градостроительства. Эти обсуждения станут платформой для определения общих позиций и изучения вариантов борьбы с новыми вызовами, а также представят проекты, инициативы и научно-исследовательскую деятельность, демонстрирующую ценность инклюзивности и взаимного обучения.

Круглые столы состоят из 12 сессий, посвященных конкретным группам или тематическим областям: «Единая ООН», местные и региональные правительства, бизнес-организации, женщины, лица с инвалидностью, парламентарии, академические круги, дети и молодежь, профессионалы, организации гражданского общества, права коренных народов и права пожилых людей.