Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге кибербезопасности

Азербайджан существенно укрепил свои позиции на международной арене в сфере кибербезопасности.

Страна поднялась на 21 строчку в Национальном индексе кибербезопасности (NCSI), переместившись с 52-го на 31-е место, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу электронной безопасности.

Согласно международному индексу, составляемому Академией электронного управления (e-Governance Academy), показатель страны вырос с 75,83 до 83,33 балла.

NCSI охватывает более 100 государств и считается одним из наиболее авторитетных инструментов международной оценки в области кибербезопасности – индекс анализирует не только технический потенциал, но и правовую базу, управленческие возможности и уровень национальной готовности к киберугрозам.

Оценка по 12 ключевым направлениям и 49 индикаторам свидетельствует о том, что Азербайджан добился заметного прогресса в части оперативного реагирования на киберугрозы, формирования национальной политики, развития институциональных возможностей и расширения международного сотрудничества.

Служба электронной безопасности отмечает, что достигнутые результаты стали следствием целенаправленной государственной политики — стратегические решения, ориентированные на укрепление кибербезопасности, развитие цифровой экономики и электронного управления, значительно повысили конкурентоспособность страны на международной арене.

«Государственные инвестиции в отрасль, планомерная подготовка специалистов и комплексные меры по защите критической информационной инфраструктуры коренным образом изменили положение страны в данной сфере. Последовательная работа по совершенствованию национального законодательства, созданию профильных институтов и расширению международного партнёрства также стала одним из ключевых факторов этого успеха», — подчеркивают в Службе электронной безопасности.