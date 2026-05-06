В США мужчина расстрелял деловых партнеров

Два человека погибли и три пострадали в результате стрельбы в торговом центре и жилом доме в городе Кэрролтон (штат Техас), сообщил телеканал АВС.

По его данным, полиция задержала стрелявшего. Им оказался 69-летний мужчина.

Установлено, что сначала он открыл огонь на деловой встрече в корейском торговом центре, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения. Затем он отправился в жилой дом, расположенный недалеко от места преступления, где в квартире застрелил еще одного человека.

Причиной стрельбы называются финансовые разногласия задержанного и его жертв.