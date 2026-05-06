Иран готов заключить честную сделку с США по урегулированию конфликта - глава МИД

Власти Ирана готовы заключить «справедливое соглашение» с США по вопросу урегулирования конфликта.

Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи на встрече с китайским коллегой Ван И в Пекине.

«Мы примем только справедливое и всеобъемлющее соглашение», - приводит его слова агентство ISNA. Арагчи подчеркнул, что развязанная США война считается явным нарушением международного права, и Иран приложит все усилия, чтобы защитить свои права и интересы на переговорах с американской стороной.