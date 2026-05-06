AIREX 2026: Азербайджан примет международную выставку недвижимости

Баку, Азербайджан — Международная выставка недвижимости Азербайджана AIREX впервые состоится с 4 по 6 ноября 2026 года в Baku Expo Center, объединив девелоперов, инвесторов, риелторов, архитекторов, proptech-компании и других участников отрасли более чем из 20 стран.

Проведение выставки совпадает с объявлением Президентом Ильхамом Алиевым 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры», что выводит масштабное развитие и современную инфраструктуру в число ключевых национальных приоритетов. На фоне продолжающегося восстановления Карабаха и реализации новых городских проектов по всей стране рынок недвижимости Азербайджана привлекает всё большее внимание международного сообщества.

Выставка, организованная Baku Expo Management при государственной поддержке Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества, Karabakh Revival Fund, KOBIA, AZPROMO и ADRA, состоится в Baku Expo Center.

Спонсорами мероприятия выступают PASHA Real Estate, Sea Breeze, PMD Group и Baku White City. Партнёрами являются PASHA Property Management, International Bank of Azerbaijan и Absheron Hotel Group, а стратегическим партнёром — Times Consulting.

«Рынок недвижимости Азербайджана готов к выходу на международный уровень», — отметила директор проекта AIREX и менеджер проектов мероприятий компании PASHA Property Management Афитаб Султанова. «На фоне реализации перспективных проектов в Карабахе и других регионах страны открываются новые возможности, представляющие значительный интерес как для локальных, так и для международных инвесторов и участников отрасли. AIREX — это площадка, где эти возможности консолидируются, и событие, которое нельзя упустить».

В рамках выставки участникам будут доступны:

● прямые продажи и консультации на месте для покупателей и инвесторов, рассматривающих как локальные, так и международные рынки;

● презентации ключевых девелоперских и инфраструктурных проектов, реализуемых в Азербайджане;

● панельные дискуссии с участием локальных и международных экспертов отрасли;

● структурированные B2B-встречи, объединяющие девелоперов, инвесторов и риелторов;

● широкие возможности для нетворкинга, направленные на формирование долгосрочных партнерств.

Имена спикеров, темы панельных сессий и перечень представленных проектов будут объявлены в ближайшие месяцы, при этом выставочные площади уже активно бронируются.

AIREX ориентирован на тех, кто формирует будущее рынка недвижимости в регионе — от международных девелоперов и институциональных инвесторов до государственных структур, архитекторов и глобальных провайдеров услуг в сфере недвижимости. Для компаний, заинтересованных в выходе или расширении присутствия на одном из наиболее динамично развивающихся рынков Каспийского региона, AIREX открывает прямой доступ к новым возможностям.

Ранняя регистрация уже открыта.

Посетите сайт https://airex.az/ или свяжитесь по телефону *0776, чтобы забронировать участие.