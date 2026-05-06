Стреляли в брата Мевлюта Чавушоглу - ФОТО

Младший брат бывшего министра иностранных дел Турции, депутата турецкого парламента Мевлюта Чавушоглу - бизнесмен Айдын Чавушоглу получил тяжелое огнестрельное ранение в своем офисе.

Он помещен в реанимацию, его состояние остается критическим.

Инцидент произошел в районе Аланья провинции Анталья.

Вечером в офисе на автозаправочной станции, принадлежащей Чавушоглу, прозвучал выстрел. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и полиции.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и экстренно прооперирован. После операции его перевели в отделение интенсивной терапии. По последней информации, его состояние остается критическим.

Губернатор Антальи Хулуси Шахин посетил пострадавшего в больнице и получил информацию о его состоянии.

Сам Мевлют Чавушоглу на момент инцидента находился за пределами страны. Он уже уведомлен о случившемся и, как ожидается, в ближайшее время вернется в Турцию.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Источник: Yeniçağ