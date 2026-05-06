В Dubai Marina загорелся строящийся небоскреб - ВИДЕО

Сегодня утром в районе Dubai Marina произошёл пожар в строящемся высотном здании, что потребовало оперативного реагирования экстренных служб.

Подразделения гражданской обороны Дубая и полиции были направлены к объекту The Residences at Al Habtoor Grand около 07:30 утра. Над районом поднялись густые клубы дыма. 50-этажная башня, расположенная у набережной рядом с отелем Habtoor Grand, находится на стадии строительства и должна быть завершена в марте 2027 года.

Как сообщают зарубежные медиа, для проведения пожаротушения власти перекрыли дорогу рядом с отелем, в то время как спасатели работали над локализацией огня. Близость объекта к пожарной станции Al Marsa Civil Defence — одному из ключевых подразделений в этом районе — позволила оперативно приступить к тушению.

Официальной информации о причинах пожара, а также о возможных пострадавших пока не поступало.

В жаркие месяцы риск возгораний возрастает: сухая и пыльная погода способствует быстрому распространению огня, и даже небольшая искра может привести к серьёзному инциденту.

Ожидается, что по мере продолжения расследования власти представят дополнительные подробности.