Число погибших при пожаре в Тегеране возросло до 11 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при сильном пожаре, вспыхнувшем во вторник вечером в одном из торговых центров Тегерана, возросло до 11 человек.

Пожар возник в торговом центре «Аргаван» в столичном районе Эндише. Число пострадавших – 26 человек.

Причина инцидента пока неизвестна, проводится расследование.

Комплекс «Аргаван» расположен в округе Шахрияр и включает в себя более 250 коммерческих и 50 административных помещений.

Источник: Nournews

10:10

Восемь человек погибли в сильном пожаре, вспыхнувшем во вторник в одном из торговых центров Тегерана.

Пожар возник в торговом центре «Аргаван» в столичном районе Эндише. Сообщается о 8 погибших и 36 пострадавших, сообщает IRIB News.

В связи с происшествием проводится расследование.

Прокуратура выдала ордер на арест владельца торгового центра и выявление виновников инцидента.

Источник: Azad Iran