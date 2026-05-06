Число погибших при пожаре в Тегеране возросло до 11 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Число погибших при сильном пожаре, вспыхнувшем во вторник вечером в одном из торговых центров Тегерана, возросло до 11 человек.
Пожар возник в торговом центре «Аргаван» в столичном районе Эндише. Число пострадавших – 26 человек.
Причина инцидента пока неизвестна, проводится расследование.
Комплекс «Аргаван» расположен в округе Шахрияр и включает в себя более 250 коммерческих и 50 административных помещений.
Источник: Nournews
10:10
Восемь человек погибли в сильном пожаре, вспыхнувшем во вторник в одном из торговых центров Тегерана.
Пожар возник в торговом центре «Аргаван» в столичном районе Эндише. Сообщается о 8 погибших и 36 пострадавших, сообщает IRIB News.
В связи с происшествием проводится расследование.
Прокуратура выдала ордер на арест владельца торгового центра и выявление виновников инцидента.
Источник: Azad Iran