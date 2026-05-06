В Загатале более 15 тысяч жителей временно остались без электричества - Причина

В Загатале произошла авария на подстанции.

По сообщению АПА, в ночные часы на электрической подстанции «Тала», расположенной на правом берегу реки Талачай, произошла авария. В связи с происшествием прекращена подача электроэнергии в села Юхары Тала и Ашагы Тала; без света остались более 15 тысяч жителей.

В настоящее время сотрудники Загатальской распределительной электросети проводят работы по подаче электроэнергии в села альтернативным путем.