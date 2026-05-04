ВМС Британии сообщили об обстреле танкера у берегов ОАЭ

Танкер подвергся удару неизвестными снарядами в Ормузском проливе у берегов ОАЭ.

Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение о происшествии в 78 морских милях (125,9 км - прим. ТАСС) к северу от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения», - говорится в сообщении центра в X.

Отмечается, что экипаж судна находится в безопасности, воздействия на окружающую среду из-за инцидента нет.

Источник: ТАСС

