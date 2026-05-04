На каких улицах Баку фиксируются пробки? - ФОТО - СПИСОК

В Баку на ряде дорог наблюдается транспортная загруженность.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.

По данным Центра, утром 4 мая, в первый день рабочей недели, движение на отдельных участках столицы затруднено. Водителям рекомендуется заранее учитывать дорожную ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

1 Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

2 Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3 Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

4 Улица Микаила Мушфига - от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

5 Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра города;

6 Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

7 Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

8 Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9 Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10 Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11 Улица Диляры Алиевой - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.