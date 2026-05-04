Дорожная полиция обратилась к пользователям скутеров

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к пользователям скутеров.

Как сообщили 1news.az в управлении, в обращении говорится:

«Безответственность может стать причиной трагедии. Рост использования средств индивидуальной мобильности, характерных для современных городов, особенно в нашей столице, является положительным показателем. Однако несоблюдение правил дорожного движения при использовании скутеров и других подобных транспортных средств не только недопустимо с точки зрения безопасности, но и вызывает справедливое недовольство у других участников движения».

Было отмечено, что к наиболее распространенным нарушениям правил со стороны пользователей скутеров относятся: передвижение на одном скутере вдвоем (что повышает риск потери баланса и аварии), езда на высокой скорости по тротуарам и пешеходным зонам, несоблюдение требований светофоров и дорожных знаков, движение в ночное время без предупредительных световых сигналов или знаков, а также участие в дорожном движении несовершеннолетних и лиц, не обладающих навыками вождения.

«Перечисленные нарушения влекут за собой не только административную ответственность, но и создают реальную почву для совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Не будем забывать, что независимо от вида управляемого транспортного средства, мы должны знать и соблюдать правила дорожного движения. Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз напоминает, что лица, управляющие скутерами и другими малыми электрическими транспортными средствами, являются участниками движения и, как и другие водители, должны безоговорочно соблюдать правила дорожного движения», - отмечается в обращении.