ЕК: саммит ЕПС займется военными вопросами

Еврокомиссия подтвердила, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване займется военными вопросами.

Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанному по прибытии на саммит, второй темой после энергетического кризиса станут "вопросы обороны".

"Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности. Мы должны усилить наши военные возможности, чтобы быть способными защищать и охранять себя самостоятельно", - подчеркнула она, отметив, что Евросоюз намерен выстроить полную систему цепочек военных поставок.

Источник: ТАСС