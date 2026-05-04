Три человека погибли из-за вспышки вируса на борту круизного лайнера

Три человека погибли из-за возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, сообщила Agence France Press (AFP) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лайнер следовал из аргентинского города Ушуайи в Кабо-Верде через Атлантический океан.

По данным организации, лабораторные тесты подтвердили еще один случай заражения вирусом, статус еще пяти человек не ясен.

«Из шести пострадавших трое скончались, а один в настоящее время находится в реанимации в ЮАР», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Минздрава Южной Африки сообщил, что госпитализированным пассажиром рейса является 69-летний гражданин Великобритании. Его эвакуировали после того, как тест на хантавирус показал положительный результат.

Как пишет NT1 Info, среди погибших супружеская пара: 70-летний мужчина, первый столкнувшийся с симптомами заболевания и скончавшийся на борту лайнера, и его 69-летняя жена, которую эвакуировали в больницу Йоханнесбурга, где она умерла.

«ВОЗ осведомлена о случаях тяжелого острого респираторного синдрома на круизном судне, курсирующем в Атлантике. Ведется расследование и координируются международные меры реагирования в области общественного здравоохранения», — сообщила ранее ВОЗ.

