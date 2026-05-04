Азербайджанские участники Инициативы «Мост мира» примут участие в «Ереванском диалоге - 2026»

Азербайджанские эксперты, участники Инициативы «Мост мира» примут участие в международной конференции «Ереванский диалог - 2026».

Согласно расписанию международной конференции, в мероприятии примут участие глава Центра исследований Южного Кавказа, координатор Инициативы «Мост мира» с азербайджанской стороны Фархад Мамедов, а также участники Инициативы - директор и соучредитель Бакинского аналитического центра имени Топчубашева Русиф Гусейнов, сотрудник Берлинского центра Карнеги Заур Шириев.

Кроме того, в конференции примут участие спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч, вице-председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно.

Напомним, что в прошлом году азербайжанские политологи принимали участие в «Форуме Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества» в Ереване.