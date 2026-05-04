Новые разоблачения: Окампо планировал задействовать в антиазербайджанской кампании возможности ИИ

Сегодня Minval Politika опубликовал новые видеокадры, на которых бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо и его окружение фактически разоблачают самих себя, обсуждая кампанию против Азербайджана.

На этот раз в планах Окампо было использование искусственного интеллекта (ИИ).

Представляем вниманию читателей расшифровку новых разоблачений:

Луис Морено Окампо: "И следующий шаг для меня - посмотреть, как организовать это на платформе с искусственным интеллектом и сделать это должным образом. Поэтому я работаю с Университетом Сан-Паулу, на факультете физики, над проектом, связанным с искусственным интеллектом. А сейчас я провел несколько дней в Испании со своими друзьями, которые вовлечены в работу такого рода компаний. Мы обсуждали, как армянский проект является пилотным для компании, использующей искусственный интеллект".

Луис Морено Окампо: "Если мы собираемся говорить об этом… это совершенно другое. Я не хочу вас пугать, но я много чем занимаюсь. Я также являюсь профессором Университета Сан-Паулу в Бразилии. Я работаю с физиком, […] в области физики. В основном мы используем современную физику… и искусственный интеллект, чтобы моделировать и пытаться организовать глобальный порядок и глобальный беспорядок. Итак, Бразилия финансирует это дело. У нас есть суперкомпьютеры, работающие над этим. И сначала мы хорошо сфокусировались, в начале мы сказали: "давайте займемся глобальным порядком в целом". Потом мы сказали: "нет, это слишком сложно, давайте займемся геноцидом". А затем мы сказали: "давайте займемся Нагорным Карабахом", потому что у меня есть много информации. Мы работаем над Нагорным Карабахом. Сейчас я рассматриваю это как академический продукт, это академический проект, и мне нужно извлечь из него максимум пользы. Поэтому я пытаюсь создать трансграничную компанию, которая преобразует производимую нами здесь информацию во что-то, что доходит до политиков, принимающих решения. Она должна достичь основных средств массовой информации, социальных сетей, чтобы стать более заметной. Она также должна дойти до других ученых, чтобы стать солидной, устоявшейся". 

Неизвестный собеседник: "Но вы разрабатываете программу, использующую искусственный интеллект?".

Луис Морено Окампо: "Да, да".

Неизвестный собеседник: "Потому что существуют программы, существуют аналитические центры, которые собираются вместе, чтобы консультировать лиц, принимающих решения, это существует уже давно".

Луис Морено Окампо: "Да, да".

Из этих расшифровок следует, что Окампо и его подельники планировали развернуть против Азербайджана механизмы, в которой задействованы дипфейки и другие технологические инструменты манипуляции.

Ранее была опубликована серия материалов с видеозаписями, из которых следует: речь идёт не о «ценностях» и «принципах», а о выстроенной системе давления с участием армянского лобби, европейских политиков и финансовых потоков, связанных с российско-армянскими бизнес-кругами. Окампо прямо говорил о своих связях в Европарламенте, упоминая окружение и самого Жозепа Борреля, и без тени смущения описывает механизмы влияния на решения ЕС — вплоть до давления на Еврокомиссию. Параллельно вскрывается и финансовая кухня: сначала деньги поступали от армянских источников, затем подключилась группа спонсоров из числа состоятельной диаспоры, преимущественно из России. Среди них, по нашим данным, Самвел Карапетян и Рубен Варданян. Ключевой принцип — анонимность и работа через закрытые схемы.

Более того, отдельные фрагменты прямо указывают на вмешательство во внутренние процессы Армении — вплоть до обсуждения сценариев смены власти. В итоге перед нами — не просто лоббизм, а многоуровневая операция: медийная, политическая и финансовая, направленная против Баку и одновременно бьющая по региональной стабильности.

1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

