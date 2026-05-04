 Между Индией и Непалом обострился пограничный спор  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Между Индией и Непалом обострился пограничный спор 

First News Media09:33 - Сегодня
Между Индией и Непалом обострился пограничный спор 

Маршрут паломников к священной горе Кайлас и озеру Мансаровар в Тибете через перевал Липулех стал поводом для нового витка пограничного спора между Индией и Непалом. 

Правительства двух стран обменялись заявлениями по этому вопросу.Власти Непала направили дипломатические ноты Индии и Китаю, которые содержат возражения против паломничества через перевал Липулех - территорию, на которую Катманду заявляет свои права. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Непала Лок Бахадур Паудел Чхетри сообщил, что обеспокоенность его страны была "доведена до сведения обоих соседей по дипломатическим каналам".

Представитель МИД Непала заявил, что, согласно Сугаульскому договору 1816 года, территории Лимпиядхура, Липулех и Калапани являются неотъемлемыми частями Непала. Он сообщил, что Непал призвал Индию воздержаться от любой деятельности в этом регионе, включая строительство дорог, приграничную торговлю и организацию паломничеств.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал ответил на возражения Непала, напомнив позицию Нью-Дели. "Что касается территориальных претензий, Индия неизменно утверждает, что подобные претензии не являются ни обоснованными, ни базирующимися на исторических фактах и доказательствах. Подобное одностороннее искусственное расширение территориальных притязаний является несостоятельным", - заявил он.

Перевал Липулех служит традиционным маршрутом для паломничества к Кайлас и Мансаровар с 1954 года и "не является чем-то новым", отметил Джайсвал. "Индия остается открытой для конструктивного взаимодействия с Непалом по всем вопросам двусторонних отношений, включая урегулирование согласованных, но пока не решенных пограничных вопросов посредством диалога и дипломатии", - указал представитель ведомства.

Паломничество через перевал Липулех также проводилось в 2025 году, тогда оно возобновилось после пятилетнего перерыва в рамках усилий Индии и Китая по нормализации отношений после завершения затяжного военного противостояния на Линии фактического контроля. В 2026 году паломничество запланировано на период с июня по август. Планируется, что через перевал Липулех пройдут 10 групп, каждая из которых будет состоять из 50 паломников. 

Источник: ТАСС

Поделиться:
416

Актуально

Политика

Джорджа Мелони прибыла в Азербайджан - ФОТО

Мнение

Кризис доверия: Алиев указал Европе на политическую предвзятость ее ...

В мире

Список улиц Баку, где введут временные спецполосы в рамках 13-го Всемирного форума ...

Общество

Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

В мире

​​​​​​​Турция и Армения совместно восстановят мост Ани

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы

Список улиц Баку, где введут временные спецполосы в рамках 13-го Всемирного форума городов

Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Владимир Зеленский и Кир Стармер обсудили борьбу с российским теневым флотом

Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Трамп вошел в число номинантов на Нобелевскую премию

Последние новости

JIVA приняла участие в первой репетиции конкурса «Евровидение 2026» в Вене – ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Джорджа Мелони прибыла в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:09

Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за участие в саммите ЕПС

Сегодня, 18:00

МЧС обратилось к населению в связи с дождливой и нестабильной погодой

Сегодня, 17:56

Кризис доверия: Алиев указал Европе на политическую предвзятость ее парламентских структур

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Турция и Армения совместно восстановят мост Ани

Сегодня, 17:10

В семье звезды сериала «Vətəndaş A» произошла трагедия – ФОТО

Сегодня, 17:09

На Турцию обрушился серьезный шторм, есть жертвы

Сегодня, 17:05

С этой даты погода в ряде районов страны резко изменится

Сегодня, 17:03

Список улиц Баку, где введут временные спецполосы в рамках 13-го Всемирного форума городов

Сегодня, 16:42

Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

В Азербайджане в учебном центре скончался курсант

Сегодня, 16:30

Утверждено соглашение между Азербайджаном и ООН по WUF13

Сегодня, 16:27

Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 16:25

Группа азербайджанских ковроделов награждены медалью «Терегги»

Сегодня, 16:18

Пашинян и Рютте обсудили вопросы региональной безопасности

Сегодня, 16:05

В колледжах Азербайджана отменен прием по специальности «Учитель физкультуры»

Сегодня, 15:37

Назначены три новых советника исполнительного директора TƏBİB

Сегодня, 15:33

Иран заявляет об ударе, США утверждают, что корабли не пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:25

Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 15:07
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50