Между Индией и Непалом обострился пограничный спор 

Маршрут паломников к священной горе Кайлас и озеру Мансаровар в Тибете через перевал Липулех стал поводом для нового витка пограничного спора между Индией и Непалом.

Правительства двух стран обменялись заявлениями по этому вопросу.Власти Непала направили дипломатические ноты Индии и Китаю, которые содержат возражения против паломничества через перевал Липулех - территорию, на которую Катманду заявляет свои права. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Непала Лок Бахадур Паудел Чхетри сообщил, что обеспокоенность его страны была "доведена до сведения обоих соседей по дипломатическим каналам".

Представитель МИД Непала заявил, что, согласно Сугаульскому договору 1816 года, территории Лимпиядхура, Липулех и Калапани являются неотъемлемыми частями Непала. Он сообщил, что Непал призвал Индию воздержаться от любой деятельности в этом регионе, включая строительство дорог, приграничную торговлю и организацию паломничеств.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал ответил на возражения Непала, напомнив позицию Нью-Дели. "Что касается территориальных претензий, Индия неизменно утверждает, что подобные претензии не являются ни обоснованными, ни базирующимися на исторических фактах и доказательствах. Подобное одностороннее искусственное расширение территориальных притязаний является несостоятельным", - заявил он.

Перевал Липулех служит традиционным маршрутом для паломничества к Кайлас и Мансаровар с 1954 года и "не является чем-то новым", отметил Джайсвал. "Индия остается открытой для конструктивного взаимодействия с Непалом по всем вопросам двусторонних отношений, включая урегулирование согласованных, но пока не решенных пограничных вопросов посредством диалога и дипломатии", - указал представитель ведомства.

Паломничество через перевал Липулех также проводилось в 2025 году, тогда оно возобновилось после пятилетнего перерыва в рамках усилий Индии и Китая по нормализации отношений после завершения затяжного военного противостояния на Линии фактического контроля. В 2026 году паломничество запланировано на период с июня по август. Планируется, что через перевал Липулех пройдут 10 групп, каждая из которых будет состоять из 50 паломников.

Источник: ТАСС