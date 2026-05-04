На ITV продолжается шоу «Maska»: Кто скрывался под маской Сямяни? - ВИДЕО

В эфире канала ITV продолжается второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» - шоу южнокорейского производства, которое за четыре года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции. Азербайджан вошел в число стран, где этот проект официально адаптирован.

В жюри проекта входят народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф. Ведущим шоу является Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

Шестым участником шоу «Maska», покинувшим программу, стала скрывавшаяся под маской Сямяни заслуженная артистка Азербайджана Лала Мамедова - в последнем для нее выпуске проекта она исполнила песню «Külək hayandan əsdi».

Напомним, что ранее шоу покинули певец Азад Шабанов, скрывавшийся под маской Осетра, певица Эмма Алекперзаде, участвовавшая в проекте в образе Визиря, актриса театра и кино Гюнешь Тегин (Море), режиссер Ульвия Кенуль (Змея) и телеведущий Салех Багиров (Цыпленок).