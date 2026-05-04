В Азербайджане вступили в силу новые правила для приютов животных
С 4 мая в Азербайджане вступили в силу ветеринарно-санитарные нормы и правила в отношении приютов для бездомных животных.
Согласно информации, полученной Trend, создание приютов в жилых (за исключением отдельно построенного индивидуального здания), общественных, административных и производственных зданиях не допускается.
Приюты должны располагаться на эпизоотически благополучных территориях, а эпизоотическая обстановка на территории должна постоянно контролироваться.
Приюты будут размещаться с соблюдением следующих расстояний (санитарно-защитных зон) от жилых зон, объектов общественного назначения или общего пользования, а также водных бассейнов (проточных источников воды):
- от автомобильных дорог – 30 метров;
- от ферм – 100 метров;
- от водных бассейнов – 100 метров;
- от промышленных предприятий – 100 метров;
- от жилых зданий – 100 метров.
Лица, не прошедшие медицинский осмотр, больные туберкулезом, а также имеющие на теле гнойные открытые раны, чесотку, равно как и лица, не достигшие 18-летнего возраста, к обслуживанию животных не допускаются.
Все сотрудники, работающие в приюте, должны быть привиты против болезней, которые могут передаваться от животных, а также проинструктированы ветеринарным специалистом по уходу за животными, их обучению и болезням.
Каждое лицо, работающее в приюте, должно строго соблюдать правила гигиены, быть обеспечено чистой специальной одеждой (халат, фартук и т.п.) и средствами индивидуальной защиты (перчатки, маска, респиратор, очки). Перчатки должны быть заменены на новые после каждой ветеринарной услуги, оказанной каждому животному.
Доступ посторонних лиц, кроме рабочего персонала, в помещение или отделение, где хранятся ветеринарные препараты и корма, не допускается.