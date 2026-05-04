Зеленский: Мы желаем Армении и Азербайджану исключительно мира

Мы желаем Армении и Азербайджану исключительно мира, который будет устойчивым, всеобъемлющим и долгосрочным.

Об этом 4 мая на пленарном заседании 8-го саммита Европейского политического сообщества заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы желаем мира Вам, господин премьер-министр и президент Алиев. Желаем этого обоим государствам», - сказал он.

Зеленский подчеркнул важность того, что Армения сегодня выступает вместе с европейскими странами. Он добавил, что за прошедшие 24 года его визит в Армению – это первый визит президента Украины, и это действительно значимый факт. Он показывает масштаб единства тех, кто ценит жизнь.

