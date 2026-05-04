Иран предупредил о силовой остановке судов в Ормузском проливе

Все суда, отказывающиеся следовать иранским инструкциям по проходу через Ормузский пролив, будут остановлены с применением силы.

Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Мохеби.

"Любые действия, противоречащие принципам, объявленным ВМС Корпуса стражей, будут сопровождаться серьезными рисками. Нарушающие правила суда будут остановлены с применением силы", - приводит его слова агентство Tasnim. Мохеби подчеркнул, что всем судоходным компаниям и страховым транспортным организациям необходимо обращать внимание на уведомления КСИР.

3 мая американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что в понедельник утром по ближневосточному времени США приступят к операции Project Freedom по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в акватории из-за военного конфликта. По словам Трампа, операция будет сфокусирована на безопасном выводе судов из Ормузского пролива. Президент также пригрозил отвечать применением силы, "если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству".

