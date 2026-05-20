Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Цена билета в одну сторону на пассажирский поезд Баку — Тбилиси — Баку будет начинаться от 81 маната.

Об этом 1news.az сообщает с ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, минимальные цены по другим направлениям составят: Евлах — Тбилиси — 67 манатов, Гянджа — Тбилиси — 62 маната, Агстафа — Тбилиси — 57 манатов, Беюк-Кясик — Гардабани — 51 манат.

Рейсы по маршруту будут осуществляться на современных поездах «Stadler». По сравнению со старым подвижным составом, выведенным из эксплуатации в 2019 году, эти спальные вагоны нового поколения отличаются высоким уровнем комфорта, современным интерьером, индивидуальным обслуживанием и возможностями для удобного путешествия в соответствии с международными стандартами.