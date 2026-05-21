Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО 

На железнодорожном маршруте Баку-Тбилиси-Баку начнут курсировать современные спальные поезда.

Корреспондент 1news.az, принявший участие в медиатуре, сообщает, что в ходе мероприятия, организованного ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), было объявлено о трёх классах обслуживания пассажиров на данном маршруте: «комфорт», «комфорт+» и «люкс».

По имеющимся данным, состав будет включать 6 вагонов: 1 вагон класса «люкс», 1 смешанный вагон «люкс» и «комфорт+», 3 вагона класса «комфорт» и 1 вагон-ресторан. Общая вместимость поезда составит 118 пассажиров. В вагоне класса «комфорт» одно купе предусмотрено для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

Кроме того, в смешанном вагоне «люкс» и «комфорт+» купе разделены специальной перегородкой - при семейных или групповых поездках перегородку можно открыть, объединив два купе в одно.

Отмечается, что вагоны производства швейцарской компании «Stadler Rail Group» оснащены системами безопасности нового поколения и инновационными механизмами.

Купе класса «люкс» рассчитаны на двух пассажиров и оборудованы столом, телевизором, душевой кабиной и санузлом. Купе «комфорт+» также двухместные и оснащены телевизором, столом и умывальником. Купе класса «комфорт» - четырёхместные, каждое оборудовано телевизором.

В вагонах «комфорт» и «комфорт+» предусмотрены общие санузлы, тогда как в вагонах «люкс» каждое купе оснащено отдельной душевой кабиной и санузлом.

Купе оснащены индивидуально регулируемыми системами температуры и освещения, кнопкой вызова проводника и звукоизоляцией. Для удобства пассажиров также предусмотрены сейф, электрические розетки, интернет, телемонитор с контентом на четырёх языках, пульт дистанционного управления и места для наушников.

Пассажирам будут предложены дифференцированные пакеты услуг в зависимости от класса - средства гигиены, постельное бельё, вода, тапочки и другие необходимые принадлежности.

Гафар Агаев