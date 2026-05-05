ЕС и Армения на первом саммите договорились о сотрудничестве в обороне

Евросоюз по итогам первого саммита с Арменией в Ереване поддержал дальнейшее сближение и "европейские устремления" Армении, а также договорился инвестировать в армянскую экономику порядка 2,5 млрд евро и обещал продвижение по пути ослабления визового режима и в оборонном сотрудничестве, следует из совместного заявления по итогам встречи в верхах.

«ЕС подтверждает свою твердую приверженность дальнейшему укреплению отношений с Арменией и поддержке ее суверенитета… комплексной программы реформ… ЕС признает европейские устремления армянского народа… поддерживает стремление Армении углублять партнерство через секторальную интеграцию и правовое сближение с ЕС», — говорится в документе.

Брюссель и Ереван также договорились "усилить сотрудничество по предотвращению и пресечению обхода (антироссийских — ред.) санкций ЕС".

Евросоюз оценил свои ожидаемые инвестиции в экономику Армении в ближайшем будущем на уровне 2,5 млрд евро. «Армения приветствует поддержку ЕС в разработке дорожной карты по выводу из эксплуатации Армянской АЭС», — указывается в совместном заявлении по итогам саммита.

ЕС также подтвердил намерение усилить сотрудничество с Арменией "по всему спектру вопросов безопасности и обороны" и приветствовал "значительный прогресс в диалоге по либерализации визового режима".

Источник: РИА Новости