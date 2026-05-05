Сон в нетрезвом виде обошелся дорого: в Баку из авто спящего водителя похитили телефон - ВИДЕО

В Насиминском районе Баку совершена кража из автомобиля.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в ночное время. Неизвестный похитил мобильный телефон из автомобиля марки Chevrolet, принадлежащего потерпевшему.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи - ранее неоднократно судимый 35-летний И.Эйнуллаев.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием владельца авто: потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул за рулем. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По данному факту ведется расследование.