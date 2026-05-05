В день открытия WUF13 на некоторых направлениях может быть временно изменено движение транспорта

В рамках организации транспорта во время 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) будет применяться принцип «зеленого коридора», полное же перекрытие дорог не планируется.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге, посвященном презентации плана управления транспортом в период WUF13, сообщил начальник Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Намидан Пириев.

По его словам, планируется обеспечение бесперебойного движения по специально выделенным маршрутам, а в необходимых случаях – предоставление приоритетного проезда на перекрестках.

«Цель состоит в обеспечении своевременной и безопасной доставки участников к пунктам назначения. С этой целью будут приняты соответствующие меры, параллельно будут осуществляться как организация дорожного движения, так и меры безопасности. В то же время хочу отметить, что в день открытия мероприятия – 18 мая – с учетом интенсивности движения на некоторых направлениях могут быть применены временные изменения. Эти изменения в основном будут служить обеспечению передвижения высокопоставленных гостей и официальных делегаций. Однако в целом полное закрытие дорог не предусматривается, лишь в случае необходимости могут быть применены частичные изменения направлений», – отметил он.

Что касается установки постов на дорогах во время WUF13, начальник Центра интеллектуального управления транспортом сказал, что в целом никаких ограничений для водителей, желающих въехать в столицу из районов и регионов, применяться не будет, установка постов на дорогах и недопуск транспортных средств не планируются: «Только в день открытия (18 мая) при необходимости может быть применено временное регулирование транспортного потока в южной части столицы, на территории, известной как «Локбатанский круг». В этом случае транспортные средства, въезжающие в столицу, могут быть направлены на внешнюю кольцевую дорогу. Однако это не следует расценивать как ограничение или установку постов. Предусматривается лишь изменение направлений в целях эффективной организации движения, и это носит временный характер».