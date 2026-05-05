Софи Лагут: Франция направит межведомственную делегацию на WUF13 в Баку

Франция на 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13) в Баку будет представлена межведомственной делегацией.

Об этом заявила посол Франции в Азербайджане Софи Лагут.

"Межведомственная делегация Франции примет участие на WUF13. Три депутата, участвующие в программе "Партнерство для устойчивых городов", посетят Баку для участия на WUF13", - сказала она.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.