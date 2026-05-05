Въезд на выделенные полосы WUF13 будет считаться нарушением правил

Заезд на полосы, предусмотренные для WUF13, считается нарушением правил, и в отношении движения других транспортных средств по этим полосам будут приняты соответствующие меры.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана Намидан Пириев на брифинге, посвящённом презентации плана организации дорожного движения в период проведения WUF13.

По его словам, ограничения движения на каких-либо улицах и проспектах не предусматривается:

"Накануне мероприятия, а также в ходе его проведения, в день открытия, при возникновении необходимости усиления дополнительных мер безопасности на отдельных участках дорог может быть временно изменено направление движения. Это будут краткосрочные меры, то есть возможны частичные изменения схемы движения с целью обеспечения проезда высокопоставленных гостей и других участников. Однако в целом такие меры, как полное закрытие дорог, не предусматриваются".