Раскрыты детали конкурсного номера Азербайджана на «Евровидении 2026» - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:27 - 05 / 05 / 2026
4 мая столице Австрии состоялась первая репетиция представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» певицы JIVA.

JIVA, которая исполнит в Вене лирическую балладу «Just Go», впервые вышла на сцену арены конкурса, где отработала номер, сценографию и ключевые элементы постановки - в рамках первого прогона также были протестированы световые решения, визуальные эффекты и работа камер.

Фотографии с репетиции представлены на официальных страницах конкурса «Евровидение» в социальных сетях – кадры позволяют уже сейчас представить, каким будет конкурсный номер, сделанный с акцентом на лирическую подачу, атмосферную визуальную эстетику и выстроенную драматургию выступления, которая станет ключевым элементом сценического образа JIVA.

Судя по кадрам, в номере будет задействован танцор Эмин Усейнов, который снимался с JIVA в клипе на песню «Just Go» - как и в клипе, на сцене будут задействованы белые занавеси. 

Евровидийный look создан дизайнером Камиллой Бабаевой, также в работе над образом представительницы Азербайджана на «Евровидении 2026» примет участие топовый стилист Анар Агакишиев. 

Напомним, что JIVA выступит во втором полуфинале «Евровидения 2026», который состоится 14 мая - на конкурсную сцену певица выйдет под номером 2.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50