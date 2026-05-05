Каллас: ЕС заинтересован в более структурированном партнерстве с Азербайджаном

Европейский Союз заинтересован в более структурированном партнерстве с Азербайджаном.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, прибывшая сегодня с визитом в Азербайджан.

Каллас подчеркнула, что Азербайджан является ценным и надежным энергетическим партнером для Евросоюза.

«Поэтому я рада находиться сегодня в Баку. В частности, существует очевидный потенциал для углубления нашего сотрудничества в сферах торговли, транспорта и цифровых технологий. Усиление связей между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией соответствует нашим общим стратегическим интересам, и мы готовы обсуждать более структурированное партнерство с Азербайджаном», - приводит ее слова представительство ЕС в Азербайджане.

Источник: Report