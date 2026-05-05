Армения и ЕС подписали соглашение о партнерстве в области транспорта

Армения и Евросоюз подписали в Ереване ряд документов, в том числе соглашение о партнерстве в области транспортной инфраструктуры.

Документ был подписан в присутствии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях первого в истории саммита Армения - ЕС.

Кроме того, в Ереване состоялось подписание первых писем о намерениях с избранными партнерами из частного сектора в областях цифровой инфраструктуры, развития полупроводниковых технологий, инновационных экосистем и мобилизации частных инвестиций, призванных оказать ощутимое позитивное влияние на страну.

Армянской стороне был вручен первый отчет о ходе реализации плана действий по либерализации визового режима.

Ереван и Брюссель также подписали рабочее соглашение между Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex) и МВД Армении, которое укрепит сотрудничество в области управления границами и миграцией, а также окажет поддержку Армении в реализации плана действий по либерализации визового режима.

Источник: ТАСС