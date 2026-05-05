Генеральный секретарь Межпарламентского союза: Мы должны поддерживать прогресс между Азербайджаном и Арменией

Наблюдается восстановление торговли и других сфер взаимодействия между Арменией и Азербайджаном.

В то же время усиливается сотрудничество на уровне исполнительной власти обеих стран. Сейчас также расширяется взаимодействие между парламентами Азербайджана и Армении. В регионе, где продолжаются конфликты, мы должны поддерживать прогресс между Азербайджаном и Арменией, поскольку, в то время как другие страны региона все глубже вовлекаются в конфликты, эти две страны выходят из него, двигаясь в противоположном направлении, и мы ценим это.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг.

Отметив, что провел очень продуктивные обсуждения с председателем Милли Меджлиса и депутатами, он сказал: «Мы обсудили сотрудничество между двумя организациями – МПС и Милли Меджлисом и пришли к согласию, что эти отношения являются стабильными, успешными. Мы намерены продолжать и укреплять взаимодействие в различных сферах. В этом заключается суть моего визита в Азербайджан в течение нескольких дней. Еще раз хочу сказать, что даже если уйду с должности, знаю, что сотрудничество между Азербайджаном и Межпарламентским союзом будет только усиливаться, поскольку мой преемник также полностью привержен повестке мира, которую мы реализуем в регионе».