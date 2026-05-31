 ВОЗ предупреждает: Табак ежегодно убивает более 7 миллионов человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

ВОЗ предупреждает: Табак ежегодно убивает более 7 миллионов человек

First News Media09:30 - Сегодня
ВОЗ предупреждает: Табак ежегодно убивает более 7 миллионов человек

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1988 года 31 мая ежегодно отмечается как Всемирный день без табака.

Этот день привлекает внимание к опасностям, которые употребление табака представляет для здоровья, и призывает государства проводить эффективную политику по сокращению масштабов потребления табачных изделий.

В этом году ВОЗ посвятила Всемирный день без табака защите молодежи от этой вредной привычки.

ВОЗ предупреждает, что табачные и никотиновые компании намеренно разрабатывают свою продукцию таким образом, чтобы она была более привлекательной, простой в использовании и затрудняла отказ от курения, особенно для подростков и молодежи.

Сообщается, что употребление табака ежегодно становится причиной смерти более чем 7 миллионов человек. Это одна из предотвратимых причин смерти в мире, связанная с сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями и более чем 20 видами рака.

ВОЗ призывает более одного миллиарда потребителей табака, электронных сигарет и никотиновой продукции во всем мире сделать первый шаг и 31 мая освободиться от зависимости.

Во всем мире не менее 40 миллионов детей в возрасте от 13 до 15 лет употребляют табачные изделия, при этом среди молодежи продолжает расти использование электронных сигарет и никотиновых пакетиков (никотиновых паучей).

В Азербайджане, как и в других странах мира, предпринимаются усилия по борьбе с табачной эпидемией. Присоединение Азербайджанской Республики в 2005 году к Рамочной конвенции ВОЗ «О борьбе с табаком», а также принятие необходимых мер по укреплению и совершенствованию законодательной базы в сфере борьбы с потреблением табака являются наглядными примерами мер, принимаемых в стране для борьбы с табаком и реагирования на угрозы, создаваемые табачным дымом для здоровья людей.

Следует отметить, что 1 декабря 2017 года в Азербайджане был принят Закон «Об ограничении использования табачных изделий». Последовательные меры по реализации этого документа являются крайне важным шагом в области защиты здоровья населения.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
519

Актуально

Общество

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

Общество

В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

В мире

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

Общество

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Общество

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

В Габале ветер полностью разрушил A-frame дом - ВИДЕО

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Губе пропала без вести 36-летняя женщина

В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане в праздничные дни

Сначала нападение, потом хейт: почему общество продолжает обвинять пострадавших?

Последние новости

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:10

НАТО считает вывод части войск США из Европы "системный сдвиг"

Сегодня, 12:55

В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

Сегодня, 12:35

Израиль установила флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Сегодня, 12:20

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала золото молодежного Кубка Европы

Сегодня, 12:00

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

Сегодня, 11:45

В Габале ветер полностью разрушил A-frame дом - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:09

Сегодня вечером появится волшебная «голубая Луна»

Сегодня, 10:40

Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности

Сегодня, 10:11

Плющенко: Весь мир спорта поддержал переход моего сына в сборную Азербайджана

Сегодня, 09:55

ВОЗ предупреждает: Табак ежегодно убивает более 7 миллионов человек

Сегодня, 09:30

В Турции в ДТП с автобусом погибли 8 человек - ВИДЕО

Сегодня, 09:15

Трамп признал, что переговоры между США и Ираном продвигаются медленно

Сегодня, 09:00

В Нигерии за месяц выявлено более 3000 случаев заражения холерой

Сегодня, 00:00

Легкоатлетки Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате малых стран

30 / 05 / 2026, 23:36

ПСЖ защитил титул Лиги Чемпионов в Будапеште: «Арсенал» дрогнул в серии пенальти

30 / 05 / 2026, 23:13

В Бразилии расследуют случай с подозрением на лихорадку Эбола

30 / 05 / 2026, 22:52

Посольство Азербайджана в США организовало в Центре Кеннеди официальный прием, посвященный 28 мая - ФОТО

30 / 05 / 2026, 22:28

Ален Симонян призвал к мирному сосуществованию и развитию торговли с Азербайджаном - ВИДЕО

30 / 05 / 2026, 22:02
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25