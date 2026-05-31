ВОЗ предупреждает: Табак ежегодно убивает более 7 миллионов человек

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1988 года 31 мая ежегодно отмечается как Всемирный день без табака.

Этот день привлекает внимание к опасностям, которые употребление табака представляет для здоровья, и призывает государства проводить эффективную политику по сокращению масштабов потребления табачных изделий.

В этом году ВОЗ посвятила Всемирный день без табака защите молодежи от этой вредной привычки.

ВОЗ предупреждает, что табачные и никотиновые компании намеренно разрабатывают свою продукцию таким образом, чтобы она была более привлекательной, простой в использовании и затрудняла отказ от курения, особенно для подростков и молодежи.

Сообщается, что употребление табака ежегодно становится причиной смерти более чем 7 миллионов человек. Это одна из предотвратимых причин смерти в мире, связанная с сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями и более чем 20 видами рака.

ВОЗ призывает более одного миллиарда потребителей табака, электронных сигарет и никотиновой продукции во всем мире сделать первый шаг и 31 мая освободиться от зависимости.

Во всем мире не менее 40 миллионов детей в возрасте от 13 до 15 лет употребляют табачные изделия, при этом среди молодежи продолжает расти использование электронных сигарет и никотиновых пакетиков (никотиновых паучей).

В Азербайджане, как и в других странах мира, предпринимаются усилия по борьбе с табачной эпидемией. Присоединение Азербайджанской Республики в 2005 году к Рамочной конвенции ВОЗ «О борьбе с табаком», а также принятие необходимых мер по укреплению и совершенствованию законодательной базы в сфере борьбы с потреблением табака являются наглядными примерами мер, принимаемых в стране для борьбы с табаком и реагирования на угрозы, создаваемые табачным дымом для здоровья людей.

Следует отметить, что 1 декабря 2017 года в Азербайджане был принят Закон «Об ограничении использования табачных изделий». Последовательные меры по реализации этого документа являются крайне важным шагом в области защиты здоровья населения.

