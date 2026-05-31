В Турции в ДТП с автобусом погибли 8 человек - ВИДЕО

8 человек, включая 1 ребенка, погибли, 33 получили различные травмы в результате аварии междугороднего автобуса в провинции Денизли на юге Турции.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Автобус следовал из города Измир в Анталью. Авария произошла на автобане Денизли - Айдын у населенного пункта Саракёй, где автобус по неизвестным пока причинам врезался в дорожное ограждение и загорелся.

К месту ДТП были оперативно направлены подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств инцидента.

В автобусе находились 37 человек из числа граждан Турции.