В Турции в ДТП с автобусом погибли 8 человек - ВИДЕО
8 человек, включая 1 ребенка, погибли, 33 получили различные травмы в результате аварии междугороднего автобуса в провинции Денизли на юге Турции.
Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Автобус следовал из города Измир в Анталью. Авария произошла на автобане Денизли - Айдын у населенного пункта Саракёй, где автобус по неизвестным пока причинам врезался в дорожное ограждение и загорелся.
К месту ДТП были оперативно направлены подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные. Полиция проводит расследование причин и обстоятельств инцидента.
В автобусе находились 37 человек из числа граждан Турции.
